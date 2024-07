Sbaglia uscita sulla rotonda e centra una moto, due feriti a Cattinara

TRIESTE - Due minorenni in sella ad un veicolo a due ruote sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere stati sbalzati sull'asfalto in seguito ad un incidente con una autovettura. Secondo quanto si apprende, la macchina (targata Capodistria) avrebbe centrato il mezzo a due ruote all'interno della rotonda di viale Miramare, all'altezza dell'ingresso di Porto vecchio. I due non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e automedica. Per i rilievi sul posto la polizia locale. Poco dopo, a seguito della colonna di traffico venutasi a creare, all'altezza del ponte ferroviario di viale Miramare una autovettura ha tamponato un motorino. Ad avere la peggio il conducente dello scooter che è stato soccorso dai sanitari.