Brutto schianto tra auto e moto a Latisana: tre feriti di cui una donna a Cattinara

Un brutto incidente stradale ieri sera a Latisana, sulla SR354: uno schianto tra un’auto e una moto che si è concluso con il trasporto in ospedale di tre persone, di cui una portata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Cattinara. Secondo le testimonianze si tratterebbe di una donna sulla cinquantina, che si trovava a bordo dell’auto. L’elicottero è intervenuto intorno alle 23:30 in codice rosso, così come l’ambulanza con automedica per il conducente della moto, che sarebbe stato portato all’ospedale di Latisana. Il terzo ferito, in codice giallo, è stato destinato all’ospedale di Udine. Ancora non si conosce lo stato di salute dei feriti. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Latisana e i Carabinieri di Udine.