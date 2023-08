Cade dalla bicicletta: grave un 60enne

GRADO - Incidente a Grado nel primo pomeriggio di oggi, 29 agosto. Un uomo di circa 60 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta autonoma da una bicicletta. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, inviati dalla Sores con ambulanza ed elisoccorso, e le forze dell'ordine. L'uomo, che a seguito della caduta ha riportato un trauma al capo, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.