Incidente in scooter nella notte: minorenne all’ospedale

TRIESTE - Un incidente in scooter si è verificato intorno alla mezzanotte tra il 26 e il 27 aprile. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una caduta autonoma. Ferito un minorenne, soccorso da un'ambulanza del 118 e portato al Burlo per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto la polizia di Stato. Notizia in aggiornamento.