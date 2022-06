Morto l'uomo caduto dallo scooter a Ronchi

Non ce l'ha fatta lo scooterista che nella tarda serata di ieri, 18 giugno, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Ronchi dei Legionari. Come riporta Il Friuli, l'uomo, un 57enne, è morto nell'ospedale di Monfalcone, dove era stato ricoverato a seguito di una caduta dallo scooter lungo la Statale 14. Non si esclude che a causarla sia stata un'auto pirata.

Alcuni testimoni infatti, secondo quanto si apprede, prima di vedere lo scooter e l'uomo a terra, hanno notato un'auto allontanarsi. Sarebbero riusciti ad annotare la targa della vettura e a riferirla ai Carabinieri, che stanno conducendo le indagini.