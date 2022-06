Cade dallo scooter in via Commerciale e finisce all'ospedale: è successo alle 13:30 all'altezza del civico 126. Alla guida un 59enne, che sarebbe caduto autonomamente procurandosi una frattura al braccio. E' stato portato a Cattinara in codice giallo. Sul posto il 118 con automedica e la Polizia Locale.