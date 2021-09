Brutta caduta in moto nella notte in largo Canal: due feriti

Stanotte, in largo Canal, due persone sono rimaste ferite dopo una brutta caduta in moto per cause ancora da accertare. È successo alle tre di stanotte. Il conducente, 38enne, avrebbe riportato fratture multiple e un brutto trauma cranico - facciale. Stando a quanto si apprende, il conducente sarebbe stato sotto l’effetto dell’alcol al momento della caduta. La passeggera è rimasta quasi incolume a parte alcune contusioni. Sul posto il 118.