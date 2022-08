Camion in fiamme a Padriciano: traffico in tilt

Un tir in avaria prende fuoco sul Raccordo autostradale 13 intorno alle 6.30 del mattino. Temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Venezia, al chilometro 20 all’altezza di Trieste. Uscita consigliata Padriciano in Carso. Il conducente sarebbe uscito autonomamente e non ci sono stati feriti.

Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.