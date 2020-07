Camion sfonda passaggio a livello in zona Redipuglia: treni fermi sulla Udine - Trieste

Un camion sfonda un passaggio a livello nei pressi di Redipuglia, la tratta Udine - Trieste è ora interdetta. Come conferma Fs, è stata interrotta ora la corsa del regionale veloce 2801 e l'azienda sta organizzando il trasporto tramite bus sostitutivo. L'inconveniente si somma all'interruzione già programmata in zona Aurisina per ripristinare i binari a seguito dell'incidente dovuto allo svio di un treno lo scorso giugno. Il camion avrebbe non solo divelto le sbarre ma ha demolito anche l'intera infrastruttura, abbattendo un palo. Notizia in aggiornamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.