Investito da un'auto "pirata", ciclista sessantenne a Cattinara

Dopo l'incidente in viale Campi Elisi la macchina non si è fermata a prestare i primi soccorsi al malcapitato. Sul posto la Polizia e il personale del 118 che ha trasportato l'uomo sulla sessantina a Cattinara

Un ciclista sulla sessantina è stato investito poco dopo le 15 di oggi 26 gennaio in viale Campi Elisi da un'automobilista che dopo l'incidente non si è fermato ed ha proseguito la sua corsa. L'uomo in sella sua bici è rovinato a terra, riportando la frattura scomposta di un braccio e la rottura di alcuni denti a causa del trauma facciale conseguente alla caduta. Sul posto sono intervenute la Polizia di Stato e il personale del 118 che prestato soccorso al malcapitato e l'ha trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara.

Da una prima ricostruzione, l'autovettura intenta ad uscire da un parcheggio ha investito il ciclista e non si è fermata. Al vaglio delle forze dell'ordine che stanno ricostruendo la dinamica ci sarebbero sia la "fuga" che la disattenzione da parte dell'automobilista.