Incidente tra due auto in Costiera, una si cappotta: tre persone a Cattinara

Attorno alle 16:00 di oggi, 9 settembre, si è verificato un incidente in Costiera, all'altezza dell'Hotel Rivera dove, per cause al vaglio della Polizia Locale, si sono scontrate due auto. Nel violento impatto una vettura con a bordo quattro persone si è cappotatta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che hanno trasportato a Cattinara in codice verde tre feriti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza le vetture incidentate.

Notizia in aggiornamento