Cappottamento sul raccordo autostradale: traffico in tilt

Un incidente con cappottamento ha avuto luogo nella tarda mattinata di oggi nel raccordo autostradale tra l'uscita di Duino e il Lisert, in direzione Venezia. Si tratta del secondo cappottamento in meno di dodici ore dopo quello di stanotte in via Commerciale. Non risultano persone ferite, sul posto si è recata la Polizia stradale per i rilievi. Si registrano code in direzione Venezia.