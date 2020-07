Carambola tra due auto, una bici e una moto: chiusa la statale 55

L'incidente si è verificato intorno alle 18 sulla statale 55 "dell'Isonzo". Coinvolte due auto, un ciclista ed un motociclista. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 ed i Carabinieri per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. La statale 55 "dell'Isonzo" è stata provvisoriamente chiusa al traffico al km 9.300, in entrambe le direzioni, nella frazione di Palchisce nel comune di Doberdò del Lago (GO).

