Terribile schianto in Carso, morto un motociclista

Non ce l'ha fatta il motociclista che poco dopo le 8 di oggi 16 giugno è morto in seguito ad un terribile incidente avvenuto in Carso, poco fuori dal centro abitato di Divaca. Nel sinistro è stato coinvolto un mezzo pesante che si è scontrato con la motocicletta. Sul posto, oltre ai sanitari, sono giunti gli agenti di polizia del Dipartimento di Capodistria. La strada è rimasta chiusa al traffico.