Tamponamento davanti all'ospedale di Cattinara, nessun ferito

Il sinistro è avvenuto in strada di Fiume ed ha coinvolto un'Opel Corsa ed un mezzo a due ruote. Sul posto sanitari del 118 e Polizia Locale

Tamponamento senza gravi conseguenze questa mattina nei pressi dell'ospedale di Cattinara tra un'Opel Corsa e una moto. L'autovettura con targa croata e guidata da una donna del 1965, ha frenato in prossimità di un attraversamento pedonale ed è stata centrata dal mezzo a due ruote condotto da un 27enne. Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi. Non si sono registrati feriti.