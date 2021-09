Centauro cade sui dossi a Santa Croce: trasportato a Cattinara

Cade dalla moto in corrispondenza di due dossi, batte la testa e viene portato a Cattinara. È successo intorno alle 18.30 sulla strada che dalla Costiera porta a Santa Croce. Il terreno accidentato è segnalato da un cartello ma, secondo le testimonianze, il giovane centauro non l’avrebbe visto e potrebbe non aver rallentato a sufficienza. Due auto si sono fermate e gli occupanti hanno prestato soccorso fino all’arrivo degli operatori del 118, che avrebbero trovato il ragazzo in stato confusionale ma cosciente, per poi portarlo all’ospedale di Cattinara. Sul posto la Polizia di Stato. Non si conosce lo stato di salute del giovane ma non sarebbe in pericolo di vita.

Gallery