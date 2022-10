Contromano ubriaco in via Giulia, poi si schianta contro le auto in sosta: denunciato

A bordo del suo furgone ha percorso via Giulia contromano ed è finito contro alcune vetture in sosta. E' successo ieri sera intorno alle 21:30. Alla guida del veicolo un cittadino rumeno in stato di ebbrezza. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha denunciato l'uomo per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.