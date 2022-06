Ennesimo cappottamento, questa volta in Costiera, giovane a Cattinara

E' finita all'ospedale di Cattinara in stato di shock la giovanissima triestina che alle 3 di notte è rimasta vittima di un brutto cappottamento. La ragazza stava percorrendo la strada Costiera alla guida della propria Ford Fiesta quando, poco prima di Miramare, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute, ha perso il controllo del mezzo ed è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Duino, assieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso la giovane e fatta salire a bordo dell'ambulanza. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi o persone.