Tragedia in Croazia, un autobus si ribalta: almeno 10 morti e 30 feriti

E' successo alle sei del mattino. Ancora non chiare le cause del terribile incidente, su cui indaga la Polizia Stradale della stazione di Slavonski Brod. Il mezzo, con targa del Kosovo, stava rientrando sull'autostrada da Zagabria al confine serbo

Gravissimo incidente in Croazia: un camion si è ribaltato in autostrada tra Zagabria e il confine serbo, al momento si contano almeno 10 morti e 30 feriti. Come riporta il Vecernji List, il mezzo era targato Kosovo e stava appunto tornando dalla Croazia. Non ancora chiare le dinamiche dell'incidente. E' stato interrotto Il traffico sull'autostrada A3 Bregana-Lipovac tra gli svincoli di Slavonski Brod e Lipovac. Sul fatto sta indagando la Polizia stradale della stazione Slavonski Brod.