Schianto tra bici elettrica e un camion, morto il figlio di Danilo Dolci

Incidente mortale a Partinico, in provincia di Palermo. Nello scontro tra una bicicletta elettrica e un camion, all'incrocio tra via De Amicis e via Vecchia di Borgetto, è morto Cielo Dolci, 66 anni, terzogenito del sociologo triestino Danilo Dolci. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani e i carabinieri di Partinico. La polizia municipale, che indaga sul sinistro, sta facendo gli accertamenti per tentare di ricostruire la dinamica.