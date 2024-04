TRIESTE - Questa mattina, intorno alle 11.40 una donna del 1977 è stata investita sulle strisce pedonali in via Villan de Bachino a Gretta. E' intervenuta la polizia e i sanitari del 118. Non è intervenuta l'automedica. La donna è stata trasportata a Cattinara in codice giallo e tenuta in osservazione.