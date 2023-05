Scooter investe un pedone in via Carducci: sul posto il 118

TRIESTE - Una donna è stata investita da uno scooter in via Carducci, è successo intorno alle 16:30 di oggi all'altezza del civico 23, in prossimità dell'attraversamento pedonale. Lo scooter procedeva in direzione largo Barriera. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto, hanno trasportato la persona ferita all'ospedale di Cattinara. I rilievi della polizia locale stabiliranno se la donna abbia attraversato la strada con il semaforo verde o rosso. Lievi disagi al traffico.