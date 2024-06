Doppio investimento a Gorizia: una moto travolge due anziani

GORIZIA - Un doppio investimento a Gorizia: una moto ha travolto due anziani intorno all'una del pomeriggio in Corso Italia. Intervenuto il 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso regionale, che è rientrato senza trasportare i pazienti. I due sono stati invece presi in carico dall'ambulanza, che li ha portati in codice giallo all'ospedale di Gorizia. Sul posto la polizia locale del capoluogo isontino. Notizia in aggiornamento.