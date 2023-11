Ciclista travolto da un'auto e pedone investito: due incidenti nel pomeriggio

TRIESTE - Un ragazzo in bici travolto da un'auto e un pedone investito a Barcola: due incidenti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, fortunatamente con conseguenze non gravi. Nel primo caso un ragazzo di circa 20 anni di età è stato soccorso intorno alle 17 dal personale sanitario in via Svevo, davanti al centro commerciale Torri d'Europa. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella alla bici è stato urtato dalla una vettura. Intervenuto il personale del 118, che lo ha portato all'ospedale di Cattinara a bordo di un'ambulanza per ferite non gravi. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

Sempre nel pomeriggio, in viale Miramare, in prossimità del Pane Quotidiano, un pedone è stato investito da un'auto, per cause al vaglio della forza pubblica. La persona è rovinata malamente al suolo ed è rimasta ferita. L'ambulanza del 118, allertata dalla Sores, l'ha trasportata a Cattinara in codice verde.