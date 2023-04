Cade dalla bici in Costiera e batte la testa: 60enne all'ospedale

Cade dalla bici in strada Costiera, si ferisce e viene portato a Cattinara dal 118. E' successo a un uomo di circa 60 anni questo pomeriggio, poco prima dell'incrocio per la spiaggia dei Filtri, al confine tra i territori comunali di Duino Aurisina e Trieste. I sanitari del 118, allertati dalla centrale operativa Sores, sono arrivati sul posto con un'ambulanza ma i primissimi soccorsi sono stati prestati dall'equipaggio di un'ambulanza dei trasporto in transito in quel punto. L'uomo è stato rasportato in codice giallo, cosciente, stabile, all'ospedale di Cattinara, per la cura di un trauma al capo e di altre lesioni nella parte alta del corpo.