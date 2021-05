Torna dall’osmiza dopo il coprifuoco, l’auto va fuori strada e si ribalta

Il conducente aveva fatto tardi insieme ai colleghi, al rientro ha perso il controllo del mezzo. Intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco. Diverse le segnalazioni di persone trovate in giro dopo le 22 e in stato di ebbrezza

Era andato a bere in osmiza insieme ai colleghi ma la serata si era protratta dopo il coprifuoco e, sembra anche a causa dei fumi dell'alcol, l'uomo ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. È successo sulla strada provinciale 8 tra Repen (Monrupino) e Borgo Grotta Gigante alle 22.40 di ieri sera. L'auto, una Toyota Yaris, è finita ribaltata su un fianco ma il conducente non ha subito gravi conseguenze per la salute. Sul posto gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare il conducente dall'abitacolo. Diverse, nel primo sabato sera di zona gialla, le segnalazioni di persone in giro dopo il coprifuoco in stato di alterazione alcolica.