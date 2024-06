Evita un animale ed esce di strada: auto ribaltata, due donne ferite

TRIESTE - Esce di strada per evitare un animale selvatico e l’auto si ribalta in un incidente che, per fortuna, non ha causato gravi conseguenze. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 24 giugno, sulla strada provinciale 1 del Carso, all’altezza di Banne. Sono rimaste ferite in maniera non grave due donne di 27 e 33 anni, che sono state portate dal 118 all’ospedale di Cattinara. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la Polstrada e i vigili del fuoco di Opicina, che hanno estratto le due donne dal veicolo. La strada è al momento bloccata, con disagi al traffico.