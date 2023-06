"Un ragazzo splendido e una promessa del calcio": il ricordo di Federico, vittima dell'incidente a Monrupino

MONRUPINO - REPEN - Sconcerto e dolore nella comunità di Monrupino / Repen e nell’intera provincia per la tragedia che ha sottratto all’affetto dei suoi cari il giovane Federico Ian Huisman. A soli 17 anni la sua vita si è spenta nell’ennesimo fatale incidente di questi giorni. All’una di stanotte Federico stava viaggiando in sella alla sua adorata moto, una delle sue grandi passioni insieme al calcio, e proprio vicino al campo del suo piccolo comune, dove aveva giocato innumerevoli volte, si è verificato lo schianto. Una caduta autonoma, nessun altro mezzo coinvolto, non si conosce l'esatta dinamica che è ora al vaglio dei carabinieri di Aurisina. Accorsi sul posto anche gli operatori del 118 che sono riusciti a portare Federico a Cattinara. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Solo sabato scorso un altro gravissimo incidente in moto è costato la vita al quarantenne Alberto Aldighieri, una notizia ancora bene impressa nella mente dei molti che in queste ore stanno lasciando sui social un pensiero per Federico e i suoi genitori.

“Stamattina sono stata svegliata da una notizia sconvolgente per tutta la nostra comunità - ha dichiarato al telefono la sindaca di Monrupino / Repen Tanja Kosmina -. Ci stringiamo attorno alla famiglia Huisman, che da una ventina d’anni vive e lavora nel nostro territorio e sono inseriti in tutte le nostre realtà. Il povero Federico era anche atleta per il club di calcio NK Kras Repen e il padre ha seguito per noi il problema viabilità con l’Edr, è una persona benvoluta e stimata. A nome di tutta la comunità rivolgo a tutti i familiari delle profonde condoglianze”.

Molto commosso anche il presidente del Kras Repen Goran Kocman: “E’ una vera tragedia, non ho parole, era un ragazzo splendido. Ha iniziato a giocare a calcio con noi ed è rimasto qui per almeno sei anni, da quando ne aveva otto. Ora, da qualche tempo, giocava con il Tabor Sezana. Un ragazzo bravo, vivace, sveglio, simpatico, tra i nostri era il più bravo di quella generazione. Tutto il mio cordoglio ai genitori”.

Federico coltivava una grande passione per le moto, aveva una Ktm nera, fucsia e blu, che ritraeva spesso nei video sui suoi profili social. La sua pagina Instagram testimonia una vita piena di amici, socialità e giri in moto in mezzo alla natura. Una pagina che, in queste ore, si sta riempiendo di innumerevoli messaggi, anche da parte di chi non l’aveva mai conosciuto, in una città sempre più sgomenta di fronte ai drammi, sulle strade ma non solo, di queste ultime giornate di giugno.