Fontale tra due moto in via Molino a Vento: due feriti gravi

Frontale tra due moto in via Molino a Vento. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi intorno alle 16:30 in via Molino a vento all'altezza del civico 72. A seguito del violento impatto entrambi i motociclisti sono stati portati a Cattinara in stato di incoscienza. Secondo le prime indiscrezioni, si tratta di due uomini over 50. Il tratto in cui è avvenuto l'incidente è stato chiuso al traffico per circa un'ora. Sul posto la Polizia Locale e gli operatori del 118.