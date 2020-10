Schianto frontale sul Vallone: 18enne sconfina di corsia, tre feriti

Frontale tra due auto poco prima di mezzogiorno sulla SS55 "Vallone" nel territorio del comune di Duino Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Duino, un neopatentato di 18 anni di Doberdó del Lago ha invaso la corsia opposta e la sua Lancia Ypsilon ha centrato una Citroen. A bordo della C3 in quel momento viaggiavano una 49 di Bicinicco, in provincia di Udine e una 63 enne di Gradisca d'Isonzo. I tre sono rimasti feriti, ma non in maniera grave. Sul posto anche una pattuglia del Radiomobile di Aurisina a supporto dei Carabinieri di Duino per viabilità.

