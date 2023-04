Frontale tra due auto in via Valerio: due feriti a Cattinara

Uno scontro frontale tra due auto ha avuto luogo stamattina in via Alfonso Valerio. Coinvolte una Smart e una Lancia. Due persone sono rimaste ferite e sono giunti in soccorso i sanitari del 118, che hanno trasportato i due a Cattinara in codice giallo. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale, arrivata sul posto per i rilievi e la viabilità. Al momento la strada è chiusa in discesa. Disagi al traffico.