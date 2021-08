Auto invade la corsia opposta in galleria Montebello: quattro veicoli coinvolti e strada chiusa

La galleria è stata chiusa in direzione via Flavia per la messa in sicurezza. Rilievi a cura del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri

Un incidente sì è verificato oggi intorno alle 12:45 all'interno della galleria Montebello. Per cause da accertare, un'auto ha invaso la corsia di marcia opposta e si è scontrata con altre tre. L'autista dell'auto che ha causato il sinistro è rimasto ferito, ma non gravemente, e i sanitari del 118 lo hanno portato a Cattinara. Per gli altri coinvolti solo contusioni. La galleria è stata chiusa in direzione via Flavia per la messa in sicurezza. Rilievi a cura del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.