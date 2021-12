Tamponamento tra tir, morto un camionista: A4 chiusa in direzione Trieste

Un tamponamento fra tre mezzi pesanti si è verificato poco dopo le 16.30 nel tratto tra San Stino di Livenza e il Nodo di Portogruaro in direzione Trieste. A seguito dell’incidente il conducente di uno dei tre autoarticolati è deceduto. Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto e quindi l’uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia e dell’ingresso al casello per chi è diretto verso Trieste. Sul posto la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco, il personale della Concessionaria autostradale e i mezzi di soccorso meccanico. Al momento dell’incidente erano stati segnalati rallentamenti. Nel pomeriggio nello stesso tratto si era verificato l’altro incidente che aveva coinvolto un’auto e un mezzo pesante; incidente che era stato risolto alle ore 14.30.