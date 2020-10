Tamponamento a tre, camion prende fuoco: autostrada chiusa e code

Un tamponamento fra 3 autoarticolati è avvenuto poco fa lungo l'autostrada A4, nei pressi di Portogruaro. È seguito un incendio, che si è sviluppato in uno dei mezzi coinvolti. L'autostrada è stata chiusa nel tratto tra Portogruaro e San Stino, in direzione Venezia. Il conducente del veicolo incendiato è riuscito ad uscire dall’abitacolo in tempo e a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. il personale di Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto di autostrada e i mezzi di soccorso meccanico. Alle ore 12 si registravano cinque chilometri di coda tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia.

