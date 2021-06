Incidente sulla A4: grave un motociclista

Incidente in A4 su tratto Redipuglia e barriera del Lisert in direzione Trieste. Nel sinistro, verificatosi intorno alle 20, è rimasto coinvolto un motociclista. La vittima è stata trovata in stato di incoscienza ed è stata trasportata in pronto soccorso dagli operatori sanitari intervenuti con automedica e ambulanza. Dinamica al vaglio della polizia stradale.