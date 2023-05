Perde il controllo dell’auto e si schianta dopo due testa coda: 28enne all’ospedale

TRIESTE - Perde il controllo dell'auto mentre guida sulla statale 202 e si schianta contro il guardrail: è successo a un ragazzo di 28 anni intorno alle sei di mattina di oggi, sabato 6 maggio. Il conducente è stato soccorso dai sanitari nel tratto compreso tra via Valmaura e via Caboto, in direzione Cattinara.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale, l'uomo ha perso il controllo della vettura e, dopo un paio di testa coda, è finito contro il guardrail. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Sul posto gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa Sores. L'equipaggio dell'ambulanza ha preso in carico il giovane, poi trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo, cosciente e stabile. Sul posto anche i Vigili del fuoco.