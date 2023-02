Scontro tra ambulanza e auto in via Carducci: due feriti

Uno scontro tra un'ambulanza e un'auto si è verificato stamattina in via Carducci. Fortunatamente il mezzo di soccorso non trasportava pazienti. Feriti non gravemente due membri dell'equipaggio dell'ambulanza, che sono stati portati all'ospedale di Cattinara. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale, accorsa sul posto insieme ai vigili del fuoco, che hanno lavorato in sinergia con il 118. I soccorsi sono stati allertati dall'equipaggio dell'ambulanza, che ha ha contattato via radio gli operatori della centrale operativa Sores. La prima valutazione delle persone coinvolte nello scontro è stata eseguita dall'equipaggio di una automedica in transito, di rientro dopo un servizio.