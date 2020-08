Retromarcia decisa e "sprofonda" con l'auto in una buca: 90enne soccorso ad Aurisina

Piccola disavventura domenicale senza conseguenze per un 90enne di Duino Aurisina che a bordo della sua utilitaria in una decisa retromarcia non si è accorto di un cantiere stradale e con la ruota posteriore è finito dentro ad una profonda buca. Inutili le manovre per uscirne e, prima di fondere il motore, ha chiamato i soccorsi. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina che ha consentito all'autogru dei Vigili del Fuoco di eseguire le operazioni di recupero in piena sicurezza.

