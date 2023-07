Incidente nella notte a Duino, motociclista triestina in ospedale

E' successo intorno alla mezzanotte di ieri domenica 9 luglio a San Giovanni di Duino lungo la strada regionale 14 quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina si sono scontrate una moto Honda e una Aygo. Ad avere la peggio una triestina di 43 anni sbalzata dalla moto sull'asfalto. Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 inviati dalla centrale sores di Palmanova, la donna è stata trasportata all'ospedale di Monfalcone. Stando a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Aurisina per i rilievi e la viabilità.