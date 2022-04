Incidente tra auto e camion in zona Montedoro: perdita di gasolio e disagi al traffico

Un'auto tampona un camion causando una perdita di gasolio e disagi al traffico. È successo in autostrada, all'altezza della galleria Montedoro, attorno alle 11 di oggi, 29 aprile. Intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Muggia. Nel sinistro, l'autovettura è andata a sbattere sul serbatoio del camion, causando la relativa fuoriuscita del carburante, ma non sembrano esserci feriti. Gli operatori stanno provvedendo alla messa in sicurezza ed all'aspirazione del gasolio con l'ausilio di una specifica pompa arrivata in rinforzo dalla Centrale. Sul posto, anche la polizia e personale dell' Anas. Intervento in corso.