Violento schianto tra auto e furgone a Monfacone: cinque feriti

Un brutto incidente si è verificato oggi, 30 agosto, a Monfalcone e più precisamente in viale San Marco. Uno schianto violento tra un'auto e un furgone, in seguito al quale è stato necessario un intervento dei Vigili del fuoco di Gorizia per estrarre i passeggeri dai mezzi. I cinque occupanti dell'auto sono rimasti feriti e presi in carico dal personale sanitario del 118, uno di loro sarebbe in condizioni più serie degli altri ed è stato portato all'ospedale di Cattinara, altri quattro non risulterebbero gravi e si trovano ora all'ospedale di Monfalcone. Sul posto anche la Polizia di Stato del commissariato di Monfalcone e la Polizia locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.