Incidente tra auto e moto in via dell’Istria: centauro all’ospedale

TRIESTE - Uno scontro tra un'auto e una moto si è verificato stamattina in via dell'Istria, poco prima delle sette. La persona in sella alla moto è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118, inviato dalla centrale operativa Sores. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Cattinara. Le ferite riportate non sarebbero gravi. Notizia in aggiornamento.