Via Edgardo Morpurgo

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 17:15 in via Morpurgo. Coinvolti un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista che, a seguito dell'impatto, ha riportato varie contusioni. Sul posto i Vigili del Fuoco di Trieste e Muggia che hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area, e la Polizia Locale.

