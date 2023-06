Schianto tra auto e moto in viale Miramare: ferito un 70enne

TRIESTE - Schianto tra auto e moto in viale Miramare all'altezza del Pane Quotidiano intorno alle 16 di questo pomeriggio, venerdì 9 giugno. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Barcola un 70enne triestino a bordo di una moto Guzzi si è scontrato con una Golf condotta da una cittadina slovena di 60 anni. Il 70enne ha riportato traumi agli arti inferiori non è in gravi condizioni di salute e si trova a Cattinara. Sul posto il 118 con automedica, la polizia locale e i Carabinie eri di Barcola. Traffico in tilt.