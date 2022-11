Sbalzata sulla strada dopo lo scontro con un’auto: scooterista all’ospedale

Brutto schianto tra uno scooter e un'auto in via Costalunga questa mattina, martedì 15 novembre. Ad avere la peggio è stata una scooterista di 37 anni che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto ed è finita prima sul cofano per poi essere proiettata oltre la vettura. Immediato l'intervento del 118 dopo che è stata avvertita la centrale operativa Sores tramite il Nue 112. L'impatto è stato importante, la donna avrebbe riportato un trauma cranico e uno alla gamba. È sempre rimasta cosciente mentre veniva portata all'ospedale di Cattinara in codice giallo.