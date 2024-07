Si schianta contro auto e motorini in sosta in via Coroneo: un ferito all'ospedale

TRIESTE - Perde il controllo della vettura e si schianta contro un'auto e dei motorini in sosta: è successo a un automobilista in via Coroneo, a qualche metro dal supermecato Aldi, intorno alle 11:30 di oggi, giovedì 18 luglio. Le cause e le dinamiche dell'incidente non sono note e sono al vaglio della polizia locale, presente sul posto insieme agli operatori sanitari del 118. L'uomo è stato portato a Cattinara in ambulanza per accertamenti ma avrebbe riportato ferite lievi. Danneggiata un'autovettura in sosta e tre mezzi a due ruote. Disagi al traffico nella zona di via Coroneo.