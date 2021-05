Incidente in autostrada vicino a Duino: un’auto si schianta contro il guardrail

Un incidente sull'A4, poco prima di Duino in direzione Trieste: una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro la barriera centrale ed è al momento ferma in corsia di sorpasso. E' successo intorno alle 15 di oggi pomeriggio, lunedì 10 maggio. Qualche disagio al traffico, una delle due persone presenti nel veicolo (entrambi sulla trentina) è rimasta ferita con un lieve trauma toracico, l'altra risulta illesa. Sul posto la Polizia stradale, i Vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 con automedica e il personale di Autovie venete.