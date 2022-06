Incidente in autostrada, conducente gravissimo

Alle 9.45 circa di oggi 9 giugno 2022 i Vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra e l'autogru della sede centrale di Gorizia e con la squadra del distaccamento di Cervignano (UD) per un incidente stradale tra un'autovettura e un autoarticolato, poco prima del casello autostradale di Palmanova. Giunti sul posto si sono divisi i compiti; mentre una squadra provvedeva alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell'area del sinistro l'altra operava per estrarre dalle lamiere dell'autovettura il conducente del mezzo che era intrappolato nell'abitacolo. Una volta estratto il ferito i Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per caricare l'uomo, privo di coscienza, sull'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale. Per permettere le operazioni di soccorso l'autostrada, in direzione Venezia, è stata chiusa al traffico. Le cause del sinistro sono al vaglio delle autorità competenti.