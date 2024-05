Si cappotta in autostrada, quarantenne soccorsa dall'elicottero

TRIESTE - È stata elitrasportata in ospedale la quarantenne che questa mattina è rimasta coinvolta in un brutto incidente lungo il raccordo autostradale in direzione Venezia. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guardrail. Nel violento impatto la macchina si è cappottata e la donna ha subito gravi ferite ad un arto e le sono state amputatedue dita di una mano. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco.