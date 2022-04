Traffico in tilt

/ Viale Miramare, 52

Brutto schianto a Barcola, abbatte il palo della luce e si cappotta

L'uomo è stato portato in ospedale a Cattinara. Ha perso il controllo dell'autovettura per cause ancora da accertare. E' uscito dall'auto in maniera autonoma. Sul posto anche la Polizia Locale